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Рома готує трансфер вінгера Ювентуса

Олександр Булава — 6 липня, 17:41
Рома готує трансфер вінгера Ювентуса

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може влітку перейти у Рому.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво римського клубу запропонує гравцю 5,5 млн євро зарплати на рік. Дана сума має переконати К'єзу на трансфер.

Вінгер не входить у плани нового головного тренера Тьяго Мотти на наступний сезон та готовий покинути клуб влітку.

У попередньому сезоні Федеріко провів 37 матчів за Юве, забив 10 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні Ювентус оголосив про підписання бразильського півзахисника Дуласа Луїса.

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Рома

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