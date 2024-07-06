Рома готує трансфер вінгера Ювентуса
Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може влітку перейти у Рому.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Керівництво римського клубу запропонує гравцю 5,5 млн євро зарплати на рік. Дана сума має переконати К'єзу на трансфер.
Вінгер не входить у плани нового головного тренера Тьяго Мотти на наступний сезон та готовий покинути клуб влітку.
У попередньому сезоні Федеріко провів 37 матчів за Юве, забив 10 голів та віддав 3 асисти.
Напередодні Ювентус оголосив про підписання бразильського півзахисника Дуласа Луїса.