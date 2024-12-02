Ліверпуль – Манчестер Сіті: відеоогляд матчу АПЛ

Ліверпуль здобув упевнену перемогу над Манчестер Сіті у межах 13 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Огляд поєдинку

Чемпіонат Англії – АПЛ

13 тур, 1 грудня

Ліверпуль – Манчестер Сіті 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Гакпо, 2:0 – 78 Салах

Нагадаємо, що Манчестер Сіті продовжили свою серію без перемог до 7 матчів. Востаннє "містяни" вигравали ще 26 жовтня. З того часу вони програли шість разів і один раз зіграли внічию.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.