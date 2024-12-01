Гвардіола: Я не очікував, що на Енфілді співатимуть, що мене звільнять вранці

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не очікував почути від фанатів Ліверпуля пісні про майбутнє звільнення.

Про це іспанський фахівець розповів після поразки на "Енфілді" в межах 13 туру АПЛ (2:0).

"Можливо, вони мають рацію! Я не очікував такого на Енфілді. Можливо, їм варто було заспівати її раніше... Я не очікував цього від людей з Ліверпуля, але це чудово! Я так пишаюся своїми шістьма титулами в Прем'єр-лізі! Я не очікував, що на Енфілді скажуть, що мене звільнять вранці... але це нормально, що є, те є. Коли ти перемагаєш, ти смієшся", – сказав Гвардіола.

🚨🔵 Pep Guardiola on Anfield chanting he’ll get sacked: “Maybe they are right! I didn't expect that at Anfield. Maybe they should've sung it in the past…”.



“I didn't expect it from the people from Liverpool, but it's fine!”, told Sky Sports. pic.twitter.com/oeWKCBRChc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

Нагадаємо, що Манчестер Сіті продовжили свою серію без перемог до 7 матчів. Востаннє "містяни" вигравали ще 26 жовтня. З того часу вони програли шість разів і один раз зіграли внічию.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.