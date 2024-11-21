Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з Гвардіолою

Манчестер Сіті продовжив контракт с головним тренером команди Жузепом Гвардіолою.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.

Нова угода розрахована до кінця червня 2026 року. Термін дії попереднього контракту закінчувався влітку 2025 року.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.

53-річний іспанський фахівець погодився підписати новий контракт з Манчестер Сіті ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося про те, що в новому контракті Гвардіоли не буде прописана опція дострокового припинення співпраці.

Зазначимо, що сторони підписали новий контракт у непростий момент: чемпіони Англії програли чотири матчі поспіль в усіх турнірах, це найгірша серія в тренерській кар’єрі іспанського фахівця.