Гвардіола не виключає, що через місяць залишить посаду тренера Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола на тлі провальних результатів заявив, що не виключає свого відходу з клубу.

Слова іспанського фахівця наводить The Mirror.

"Нам знадобилось лише дві години, щоб підписати новий контракт з клубом. Я б хотів тут працювати ще два роки, але я знаю, що цього не буде, якщо результати будуть поганими. Якщо клуб не показуватиме хороші результати, то наші вболівальники та керівництво запитають, що відбувається. Можливо через місяць я не тренуватиму Манчестер Сіті. Я заслужив новий контракт, але якщо ми не покращимо результати, то потрібні зміни", – розповів Гвардіола.

"Містяни" в межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги на своєму полі були розгромлені Тоттенгемом з рахунком 0:4.

Ця поразка стала для Сіті та Гвардіоли п'ятою поспіль, що стало новим ганебним рекордом для іспанського фахівця, адже він ніколи в своїй кар'єрі не програвав п'ять матчів поспіль.

До цього Манчестер Сіті встиг програти тому ж Тоттенгему (1:2) у Кубку Ліги, Борнмуту (1:2) та Брайтону (1:2) в АПЛ, а також Спортингу (1:4) в Лізі чемпіонів.