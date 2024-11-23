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Челсі переграв Лестер у 12 турі АПЛ

Олексій Мурзак — 23 листопада 2024, 16:52
Челсі переграв Лестер у 12 турі АПЛ

У суботу, 23 листопада, відбудеться 7 матчів у межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відкривав ігровий день Челсі Михайла Мудрика, який в гостях переграв Лестер. Український вінгер весь матч провів на лаві запасних.

Сьогодні також зіграє Арсенал Олександра Зінченка, який прийматиме Ноттінгем.

Водночас Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Брентфордом, а Борнмут з Іллею Забарним зіграє проти Брайтона.

Центральним поєдинком туру буде матч між Манчестер Сіті та Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії – АПЛ
12 тур, 23 листопада

Лестер – Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Джексон, 0:2 – 75 Фернандес, 1:2 – 90+5 Аю (пен)

  • 17:00. Арсенал – Ноттінгем
  • 17:00. Астон Вілла – Крістал Пелес
  • 17:00. Борнмут – Брайтон
  • 17:00. Евертон – Брентфорд
  • 17:00. Фулгем – Вулвергемптон
  • 19:30. Манчестер Сіті – Тоттенгем

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України Олександр Зінченко не входить у подальші плани Мікеля Артети.

"Каноніри" також можуть продати форварда Габріеля Жезуса та ще одного лівого захисника Кірана Тірні. Всі ці три гравці не мають важливої ролі в ротації команди.

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