Челсі переграв Лестер у 12 турі АПЛ

У суботу, 23 листопада, відбудеться 7 матчів у межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відкривав ігровий день Челсі Михайла Мудрика, який в гостях переграв Лестер. Український вінгер весь матч провів на лаві запасних.

Сьогодні також зіграє Арсенал Олександра Зінченка, який прийматиме Ноттінгем.

Водночас Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Брентфордом, а Борнмут з Іллею Забарним зіграє проти Брайтона.

Центральним поєдинком туру буде матч між Манчестер Сіті та Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії – АПЛ

12 тур, 23 листопада

Лестер – Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Джексон, 0:2 – 75 Фернандес, 1:2 – 90+5 Аю (пен)

17:00. Арсенал – Ноттінгем

17:00. Астон Вілла – Крістал Пелес

17:00. Борнмут – Брайтон

17:00. Евертон – Брентфорд

17:00. Фулгем – Вулвергемптон

19:30. Манчестер Сіті – Тоттенгем

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України Олександр Зінченко не входить у подальші плани Мікеля Артети.

"Каноніри" також можуть продати форварда Габріеля Жезуса та ще одного лівого захисника Кірана Тірні. Всі ці три гравці не мають важливої ролі в ротації команди.