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Ліверпуль провалив переговори про продовження контракту зі своїм лідером

Андрій Яросименко — 17 жовтня, 09:36
Ліверпуль провалив переговори про продовження контракту зі своїм лідером
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

В Ліверпулі змирилися із втратою Трента Александра-Арнольда, який вирішив не продовжувати контракт із клубом.

Про це повідомляє Express.co.

За інформацією джерела, керівництво мерсисайдців провалило переговори щодо продовження контракту з футболістом, контракт якого завершується влітку 2025 року. Зазначається, що вже взимку Трент зможе обговорити своє майбутнє в Реалі, який цікавиться ним після травми Дані Карвахаля.

Іспанець травмувався на останніх хвилинах матчу 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала (перемога 2:0). За прогнозами лікарів, 32-річний захисник пропустить близько одного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наставник Реала Карло Анчелотті просить зробити все можливе, аби підписати Трента. У сезоні-2024/25 англієць зіграв 9 поєдинків та віддав 2 результативні передачі.

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