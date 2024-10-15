Анчелотті наполягає на трансфері гравця Ліверпуля в Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті закликав керівництво клубу зробити все можливе, щоб підписати Трента Александера-Арнольда з англійського Ліверпуля. Тренер бачить в ньому ідеального гравця для підсилення позиції правого захисника після втрати Дані Карвахаля через травму.

Про це повідомляє Football Insider.

Стверджується, що керманич мадридців хотів підписати Александера-Арнольда ще з часів, коли він керував Евертоном.

Окрім свого таланту та досвіду, англійський захисник надзвичайно привабливий для іспанців ще й тим, що його контракт з Ліверпулем закінчується 30 червня 2025 року. Відзначимо, поки що англійський клуб не досягнув значного прогресу в питанні продовження його угоди.

Нагадаємо, Карвахаль травмувався на останніх хвилинах матчу 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала (перемога 2:0). За прогнозами лікарів, 32-річний захисник пропустить близько одного року.