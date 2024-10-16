Реал планує підписати лідера оборони Ліверпуля

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александер-Арнольд став трансферною ціллю мадридського Реала.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що іспанський клуб також розглядає інші варіанти правого захисника, зокрема 25-річного гравця Тоттенгема Педро Порро, 23-річного Жеремі Фрімпонга з Баєра та 21-річного Хуанлу із Севільї.

Також королівський клуб планує підписати ексзахисника Манчестер Сіті Емеріка Ляпорта у центр захисту. Наразі він виступає за саудівський Аль-Наср.

Контракт Трента розрахований до червня 2025 року. Керівництво мерсисайдців продовжує перемовини із футболістом щодо продовження угоди, але наразі безрезультатно. У поточному сезоні англієць зіграв 9 поєдинків та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наставник Реала Карло Анчелотті просить зробити все можливе, аби підписати Трента. Він бачить у ньому заміну травмованому Дані Карвахалю.

Іспанець травмувався на останніх хвилинах матчу 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала (перемога 2:0). За прогнозами лікарів, 32-річний захисник пропустить близько одного року.