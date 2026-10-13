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Карвахаль підписав контракт із клубом іспанської Ла Ліги

Денис Іваненко — 13 жовтня 2026, 12:20
Карвахаль підписав контракт із клубом іспанської Ла Ліги
Даніель Карвахаль
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Досвідчений захисник Даніель Карвахаль став гравцем Хетафе.

Про це оголосила пресслужба іспанського клубу.

34-річний футболіст підписав контракт до кінця сезону-2026/27. З липня він перебував у статусі вільного агента після завершення угоди з Реалом.

Іспанський захисник зіграв 451 матч за "вершкових", у яких забив 14 голів та віддав 62 результативні передачі. Разом із мадридцями він виграв 27 трофеїв.

Зазначимо, що підписання Карвахаля в Хетафе було на межі зриву. Ла Ліга не давала дозвіл на реєстрацію через фінансовий контроль.

Після восьми турів нова команда зіркового футболіста посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наступний поєдинок вона проведе 15 жовтня в Лізі конференцій проти Університаті Крайова.

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