Іспанський лікар: Відновлення Карвахаля триватиме не менше року
Директор Центру передового досвіду ФІФА Педро Луїс Ріполл розповів, що відновлення після травми гравця Реала Дані Карвахаля триватиме не менше року.
Про це лікар розповів у коментарі Marca.
"Той факт, що до травми хрестоподібної зв'язки приєдналися інші структури, такі як зовнішня колатеральна зв'язка і підколінне сухожилля, розташовані в задньо-зовнішньому куті коліна, значно погіршує прогноз і розвиток подій.
Пошкодження цих пов'язаних між собою структур може призвести до ротаційної нестабільності колінного суглоба. Іншими словами, коліно може повертатися назад при згинанні, а це надзвичайно ускладнює подальший перебіг процесу. Незважаючи на це, сучасні хірургічні методи дозволяють вирішувати ці проблеми зі значними гарантіями успіху.
У будь-якому випадку, відновлення триватиме не менше року. І з огляду на поточну ситуацію, є дві можливі стратегії для цього типу травм: негайна операція з метою реконструкції пошкоджених периферичних структур або відкладення операції на період близько трьох тижнів для того, щоб встановити сухожилля для заміщення ушкоджених структур. Серйозна травма, прогноз і перебіг якої значно затьмарюється тим, що задньо-зовнішні структури з'єднані. Дуже складна травма", – сказав Педро Луїс Ріполл.
32-річний захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.
Дані Карвахаль провів неймовірний 2024 рік. Він був лідером двох найкращих команд Європи – Реала та збірної Іспанії, які виграли Лігу чемпіонів та Євро-2024 відповідно, у фіналі ЛЧ він навіть відзначився переможним голом.
Внесок захисника в успіхи "вершкових" та "Фурії роха" не залишився непоміченим – нещодавно його включили у список номінантів на "Золотий м’яч".