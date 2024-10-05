Сельта вдев’ятьох вистояла проти Лас-Пальмаса, Райо Вальєкано закамбечив у матчі з Лас-Пальмасом: результати 9 туру Ла Ліги

Сьогодні, 5 жовтня, в іспанській Ла Лізі проходять 5 матчів 9 туру.

Із найцікавішого на цю хвилину: Сельта змогла втримати виїзну перемогу над Лас-Пальмасом, хоча з початку другого тайму грала вдев’ятьох через вилучення Яго Аспаса та Ілаїша Моріба. В компенсований час господарі могли уникнути ганьби, але м’яч після удару Хайме Мати влучив у стійку.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 5 жовтня

Еспаньйол – Мальорка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Кумбулла 18, 1:1 – Хофре 48, 2:1 – Райльо 68

Хетафе – Осасуна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Їлдирим 21, 1:1 – Будімір 60

Вальядолід – Райо Вальєкано 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Амалла 51, 1:1 – де Фрутос 57, 1:2 – де Фрутос 80

Лас-Пальмас – Сельта 0:1 (0:1)

Гол: Іглесіас 28

Також сьогодні відбудеться ще один матч. У центральному поєдинку туру Реал прийме Вільярреал. Андрій Лунін вийде у стартовому складі. Початок зустрічі – о 22:00.