Карвахаль веде перемовини про підписання контракту із клубом Ла Ліги

Колишній капітан мадридського Реала Даніель Карвахаль може стати гравцем Хетафе.

Про це повідомляє ABC.

Сторони вже провели перемовини щодо потенційної співпраці. Домовленість поки не досягнута.

Одним із головних питань залишається можливість зареєструвати 34-річного захисника в Ла Лізі. Хетафе має вільні місця у заявці та фінансові можливості для нового трансферу.

Клуб ще має узгодити потенційне підписання з головним тренером Хосе Бордаласом і його штабом. Фахівець насамперед хоче підсилити фланги атаки, а також розглядає посилення центру поля.

Зазначимо, що Карвахаль влітку став вільним агентом. Окрім одного сезону в Баєрі, він усю кар'єру провів у Реалі.

Іспанський захисник зіграв 451 матч за "вершкових", у яких забив 14 голів та віддав 62 результативні передачі. Разом із мадридцями він виграв 27 трофеїв.