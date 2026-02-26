Роналду придбав 25% акцій відомого іспанського клубу

Португальський нападник Кріштіану Роналду зробив велику інвестицію, придбавши 25% акцій футбольного клубу Альмерія.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ця угода відбулася через компанію CR7 Sports Investments. Іспанським клубом з травня 2025 року володіє саудівська інвестиційна група на чолі з SMC Group.

"Я давно прагнув зробити свій внесок у розвиток футболу поза межами футбольного поля. Альмерія – це іспанський клуб із міцним фундаментом і чітким потенціалом для зростання. Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати разом із керівництвом клубу, щоб підтримати наступний етап розвитку клубу", – заявив Кріштіану.

Зазначимо, що наразі Альмерія бореться за вихід у Ла Лігу. Андалусійці посідають третє місце в турнірній таблиці Сегунди та відстають від лідера лише на два залікові бали.

Нагадаємо, що напередодні Роналду влаштовував бойкот через невдоволення роботи Аль-Насра на трансферному ринку. Проте згодом португалець завершив свій саботаж та відновив виступи за команду.

У нинішньому сезоні він провів 25 матчів на клубному рівні. У них Кріштіану забив 22 голи та віддав 4 асисти.