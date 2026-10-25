Музетті здобув перший титул АТР за 4 роки

Італійський тенісист Лоренцо Музетті (26) став переможцем турніру серії АТР 250, обігравши в фіналі американця Тейлора Фрітца (14).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes – АТР 250

Ліон, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: €757,320

Фінал, 25 жовтня

Лоренцо Музетті (Італія) – Тейлор Фрітц (США) 6:3, 6:4

Тенісисти зустрічалися ввосьме, італієць здобув п'яту перемогу.

Титул став для Музетті першим з жовтня 2022 року. Лоренцо перервав серію з 7 поспіль поразок у вирішальних матчах турнірів АТР. Це його третій трофей у кар'єрі.

Нагадаємо, що на жіночому турнірі WTA 500 у китайському Нінбо тріумфувала перша ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна.