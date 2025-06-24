Ліон понизили до Ліги 2 через борги на півмільярда євро

Представник французької Ліги 1 Ліон був понижений у класі до Ліги 2 через борги, що становлять майже 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє RMC Sport.

Сьогодні, 24 червня, "ткачі" разом з кількома провідними командами Ліги 1 постали перед Національною дирекцією з контролю за управлінням (DNCG), де їх допитували про фінансовий стан.

Згідно з джерелом, організація винесла свій вердикт – Ліон був відправлений до другого за силою французького дивізіону. Проте клуб має шанс врятуватися, оскільки у нього є право на апеляцію.

🚨 ALERTE INFO : L'OL est rétrogradé en Ligue 2 ! https://t.co/UmuIONQppx pic.twitter.com/AJU8USVJep — RMC Sport (@RMCsport) June 24, 2025

Минулого року Ліон повідомив про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро. Однак консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, задіяв кілька фінансових важелів, щоб переконати DNCG у тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Однак жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG.

Цікаво, що після зустрічі з DNCG Текстор заявив ЗМІ, що він залишається позитивно налаштованим щодо результату зустрічі.

"Ви можете бачити з внесків наших акціонерів, що ми інвестували новий капітал, не тільки для DNCG, але й для нашого процесу ліцензування УЄФА. Не кажучи вже про хороші новини про продаж Крістал Пелес. Наша ситуація з ліквідністю значно покращилася", – сказав американець.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Ліону вже погрожували переведенням до Ліги 2, якщо клуб не зможе виправити ситуацію з боргами.

Нагадаємо, що Ліон заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. До того ж, семиразовий чемпіон Франції кваліфікувався до Ліги Європи наступного сезону, фінішувавши шостим у Лізі 1.