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Манчестер Сіті оголосив про підписання Шеркі

Олексій Мурзак — 10 червня 2025, 21:28
Манчестер Сіті оголосив про підписання Шеркі
Раян Шеркі
mancity.com

Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту з французьким вінгером Ліона Раяном Шеркі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

21-річний атакувальний півзахисник підписав з "містянами" п'ятирічний контракт – до літа 2030 року.

Про фінансову складову не розголошується, однак раніше повідомлялося, що сума трансферу футболіста складатиме 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

5 червня Раян дебютував за дорослу збірну в матчі проти Іспанії в межах півфіналу Ліги націй, де одразу відзначився й першим голом.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 45 мільйонів євро.

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