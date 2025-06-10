Манчестер Сіті оголосив про підписання Шеркі

Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту з французьким вінгером Ліона Раяном Шеркі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

21-річний атакувальний півзахисник підписав з "містянами" п'ятирічний контракт – до літа 2030 року.

We're delighted to announce the signing of Rayan Cherki ✍️🩵 — Manchester City (@ManCity) June 10, 2025

Про фінансову складову не розголошується, однак раніше повідомлялося, що сума трансферу футболіста складатиме 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

5 червня Раян дебютував за дорослу збірну в матчі проти Іспанії в межах півфіналу Ліги націй, де одразу відзначився й першим голом.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 45 мільйонів євро.