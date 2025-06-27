Президент ПСЖ допоможе Ліону уникнути пониження у класі – джерело

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі допоможе Ліону втриматись у Лізі 1.

Про це повідомляє Paristeam.

Функціонер достроково виплатить "ткачам" 50 мільйонів євро за Бредлі Барколя, щоб допомогти Ліону розв'язати свої фінансові проблеми.

Нагадаємо, хавбек перебрався до ПСЖ у 2023 році саме за таку суму, але з відстрочкою оплати.

Цікаво, що Текстор мав тривалий конфлікт з Лігою 1 та, власне, Аль-Хелаїфі через їхню домінацію та фінансові спроможності. Втім, саме катарець першим зателефонував власнику Ліона.

Минулого року Ліон повідомив про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро. Однак консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, залучив кілька фінансових важелів, щоб переконати DNCG у тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Однак жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Ліону вже погрожували переведенням до Ліги 2, якщо клуб не зможе виправити ситуацію з боргами.

Нагадаємо, що Ліон заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. До того ж, семиразовий чемпіон Франції кваліфікувався до Ліги Європи наступного сезону, фінішувавши шостим у Лізі 1.