Власник Крістал Пелес та Ліона продав англійський клуб американському бізнесмену

Власник клубу НФЛ Нью-Йорк Джетс Вуді Джонсон придбав значну частку команди Англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес.

Про це повідомляє BBC.

Бізнесмен викупив 43% акцій "орлів" у співвласника клубу Джона Текстора за 190 мільйонів фунтів. Наразі невідомо чи допоможе нове керівництво збільшити амбіції команди на наступну кампанію АПЛ.

Тепер угода має бути схвалена АПЛ, а Джонсон має пройти перевірку власників та директорів.

Раніше повідомлялося, що Джон Текстор мав продати клуб, щоб Пелес міг взяти участь у Лізі Європи наступного сезону. Правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а Текстор володіє також і Ліоном.

Через те, що Ліон фінішував у чемпіонаті Франції вище за Крістал Пелес у чемпіонаті Англії (6 проти 12), то саме "орли" ризикують бути виключеними з ЛЄ.

Нагадаємо, що у квітні частку в іншому англійському клубі, Евертоні, придбав головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд.