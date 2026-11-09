Заміна Фонсеці: Ліон призначив на посаду головного тренера колишнього асистента Гвардіоли

43-річний фахівець Карлос Вісенс був призначений на посаду головного тренера французького Ліона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Спеціаліст підписав контракт на 18 місяців – до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

До тренерського штабу іспанського наставника доєднаються Маріо Енгіданос, Ландер Іза Гарсія, Хорді Лі Фернандес та Раміро Марін.

До цього Вісенс мав досвід роботи головним тренером лише на чолі португальської Браги, іспанської Сантаньї та юнацької команди U-18 Манчестер Сіті.

Зауважимо, що іспанець був асистентом Жузепа Гвардіоли в англійському гранді (2021-2025 роки).

Нагадаємо, що напередодні Ліон оголосив про припинення співпраці з Паулу Фонсекою, який вирішив перейти до лісабонського Спортинга. Португалець залишив клуб на п'ятій позиції у турнірній таблиці чемпіонату.