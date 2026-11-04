Ліон оголосив про відхід Фонсеки, який очолить Спортинг

Французький Ліон повідомив про відхід Паулу Фонсеки з посади головного тренера команди.

Про це інформує сайт "ткачів".

Зазначається, що Спортинг, до керма якого прийде португальський фахівець, виплатить французам компенсацію у вигляді 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що 53-річний спеціаліст вже прибув до Лісабону для підписання контракту з "зелено-білими". Очікується, що презентація наставника відбудеться 4 листопада, а укладена співпраця буде розрахована до 2030 року.

Цікаво, що Паулу мав чинну угоду з Ліоном до кінця червня 2028-го, але вирішив продовжити тренерську діяльність у Португалії. Французький гранд не надто хотів припиняти співпрацю з Фонсекою, адже команда під його керівництвом замикає трійку лідерів Ліги 1 (17 очок) після 9-ти турів.

Нагадаємо, що 3 листопада Спортинг мінімально обіграв донецький Шахтар (1:0) у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.