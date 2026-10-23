Матч ПСЖ з Ліоном перенесли через протести: гра відбудеться в день церемонії Золотого м’яча

Поєдинок 8-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ та Ліоном, що мав відбутися в неділю, 25 жовтня, перенесено на день пізніше.

Про це оголосила Професіональна футбольна ліга Франції (LFP).

Причиною зміни дати стали заплановані масові акції протесту в столиці. Паризька префектура поліції наполягла на перенесенні гри через максимальну залученість правоохоронців на інших об'єктах. Попри намагання LFP зберегти початковий розклад, влада наполягла на перенесенні зустрічі.

Тепер команди зіграють у понеділок, 26 жовтня, о 21:30 за київським часом.

Через перенесення поєдинок стартує одночасно з гала-вечором вручення "Золотого м'яча-2026" у Лондоні. Одразу троє футболістів парижан — Усман Дембеле, Вітінья та Хвіча Кварацхелія є претендентами на нагороду.

Напередодні Францію охопила хвиля протестів. 17 жовтня у столиці країни розпочалися підпали, напади на продавців магазинів, масове мародерство та інші прояви вандалізму.

Серед причин масового невдоволення фігурують протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання.

Під час протестів було розгромлено та розграбовано штаб-квартиру кіберспортивної організації Vitality у Парижі.

Нагадаємо, Кварацхелія розірвав передню хрестоподібну зв'язку у матчі 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 проти Барселони (перемога 4:2). Хвіча зіграв 59 хвилин та вимушено покинув поле. Тепер на грузина найближчим часом чекатиме операція та тривалий процес відновлення. Лівий вінгер вже прокоментував свою серйозну травму.