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Забарний допоміг ПСЖ переграти Ліон у 8 турі Ліги 1

Софія Кулай — 26 жовтня 2026, 23:36
Забарний допоміг ПСЖ переграти Ліон у 8 турі Ліги 1

ПСЖ 26 жовтня обіграв Ліон в останньому матчі 8-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Зустріч закінчилася звитягою парижан з рахунком 2:0. На 72-й хвилині Маюлу розмочив нулі на табло, а ще через 12 хвилин Годтс подвоїв перевагу господарів.

Український центральний захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та допоміг команді зіграти на нуль.

Це був шостий поєдинок для українця у поточному сезоні (1 м'яч).

Чемпіонат Франції – Ліга 1
8 тур, 26 жовтня

ПСЖ – Ліон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Маюлу, 2:0 – 84 Годтс

ПСЖ після перемоги над Ліоном набрав уже 17 балів та повернув собі перше місце у турнірній таблиці першості. Відрив від найближчого переслідувача, яким є Ренн, складає лише одне очко. Натомість Ліон із 14 пунктами йде 5-м.

Standings provided by Sofascore

Раніше завершилися інші матчі 8-го туру Ліги 1-2026/27.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон ПСЖ

ПСЖ

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