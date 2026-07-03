Простору для помилок стає дедалі менше: Скалоні – про перший матч збірної Аргентини у плейоф ЧС-2026

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від матчу проти Кабо-Верде в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає La Nacion.

Фахівець заявив, що команда готова до майбутнього протистояння. Він віддав належне супернику, який ще не програвав на нинішньому турнірі.

"У нас усе гаразд. Звісно, ми схвильовані. Нам доведеться зіграти з гідним суперником. Простору для помилок стає дедалі менше. Це поєдинок на вибування, і ми це розуміємо. Ми в хорошій формі. Але це футбол. Попереду дуже напружені матчі. Буде непросто. Така реальність. Кабо-Верде – команда, яка ще не програвала. У матчі з Саудівською Аравією вони заслуговували на перемогу. Проти Іспанії та Уругваю їм було трохи складніше. Вони добре захищаються, грають на контратаках, і в них є технічні гравці. Ми аналізуємо їх, це гідний опонент. Вони нас не дивують. Це хороша команда", – сказав Скалоні.

Також тренер "альбіселесте" висловився про статус одного з головних фаворитів турніру. Він заявив, що не звертає увагу на прогнози експертів і фанатів:

"Не варто читати соцмережі, ось і все. У наш час будь-хто може опублікувати будь-яку нісенітницю, і це стає великою подією. Не варто надавати цьому значення. У соціальних мережах буває, що, коли ви щось публікуєте, це стає вірусним і поширюється всюди".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 4 липня. Він розпочнеться о 1:00 за київським часом.

Збірна Кабо-Верде на цьому турнірі вже переписала історію футболу. Вона стала найменшою країною, яка пробилась у плейоф чемпіонатів світу.