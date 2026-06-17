Мессі повторив рекорд ЧС за голами з-за меж штрафного майданчика

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі підкорив черговий рекорд на чемпіонаті світу-2026. 38-річний нападник повторив досягнення бразильця Рівеліно за кількістю голів з-за меж штрафного майданчика.

Про це повідомляє Opta Joe.

На 17-й хвилині матчу проти Алжиру (3:0) Мессі забив красень-гол у ворота африканців. Цей м'яч став для феноменального аргентинця п'ятим в історії чемпіонатів світу, забитим з-за меж штрафного майданчика.

За цим показником Лео зрівнявся з бразильцем Рівеліно, який встановив рекорд на ЧС-1966.

Раніше повідомлялося, що Мессі зрівнявся за кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу, з німцем Мірославом Клозе. Тепер на рахунку обох зірок футболу по 16 голів.

Лідер збірної Аргентини також став третім найстаршим автором гола в історії ЧС. Крім того, Мессі став першим футболістом, який зіграв на шести Мундіалях, і найстаршим автором хеттрику.