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Син Мессі виграв турнір із дитячою командою Інтера Маямі, ставши найкращим бомбардиром

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 14:08
Син Мессі виграв турнір із дитячою командою Інтера Маямі, ставши найкращим бомбардиром
Чіро Мессі
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8-річний син легендарного Ліонеля Мессі, Чіро, став переможцем дитячого турніру Dreams Cup у складі Інтер Маямі U-8. При цьому, Мессі-молодший став найкращим бомбардиром турніру та був визнаний найкращим гравцем фіналу, де оформив дубль.

У післяматчевому інтерв'ю Мессі-молодший заявив, що запорукою успіху команди стало виконання вказівок головного тренера.

Нагадаємо, батько Чіро Мессі виступає за дорослу команду Інтер Маямі. В ніч з 15 на 16 травня команда з Флориди зазнала розгромної поразки 1:4 від Нешвілла в матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Сам Ліонель Мессі в цьому матчі відзначився асистом, проте втретє поспіль (з урахуванням чемпіонату світу-2026) не реалізував пенальті.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

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