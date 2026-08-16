Син Мессі виграв турнір із дитячою командою Інтера Маямі, ставши найкращим бомбардиром
Чіро Мессі
8-річний син легендарного Ліонеля Мессі, Чіро, став переможцем дитячого турніру Dreams Cup у складі Інтер Маямі U-8. При цьому, Мессі-молодший став найкращим бомбардиром турніру та був визнаний найкращим гравцем фіналу, де оформив дубль.
У післяматчевому інтерв'ю Мессі-молодший заявив, що запорукою успіху команди стало виконання вказівок головного тренера.
Нагадаємо, батько Чіро Мессі виступає за дорослу команду Інтер Маямі. В ніч з 15 на 16 травня команда з Флориди зазнала розгромної поразки 1:4 від Нешвілла в матчі регулярного чемпіонату МЛС.
Сам Ліонель Мессі в цьому матчі відзначився асистом, проте втретє поспіль (з урахуванням чемпіонату світу-2026) не реалізував пенальті.