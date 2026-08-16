Син Мессі виграв турнір із дитячою командою Інтера Маямі, ставши найкращим бомбардиром

8-річний син легендарного Ліонеля Мессі, Чіро, став переможцем дитячого турніру Dreams Cup у складі Інтер Маямі U-8. При цьому, Мессі-молодший став найкращим бомбардиром турніру та був визнаний найкращим гравцем фіналу, де оформив дубль.

У післяматчевому інтерв'ю Мессі-молодший заявив, що запорукою успіху команди стало виконання вказівок головного тренера.

“JUGAMOS BIEN PORQUE LE HICIMOS CASO AL ENTRENADOR”.



La entrevista de Ciro Messi, tras ser el MVP del Inter Miami Sub-8.



De tal palo tal astilla. 🥹❤️ pic.twitter.com/OW0K5jv3Vt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 14, 2026

Нагадаємо, батько Чіро Мессі виступає за дорослу команду Інтер Маямі. В ніч з 15 на 16 травня команда з Флориди зазнала розгромної поразки 1:4 від Нешвілла в матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Сам Ліонель Мессі в цьому матчі відзначився асистом, проте втретє поспіль (з урахуванням чемпіонату світу-2026) не реалізував пенальті.