Мессі провів перший матч після смерті батька

Зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі провів свій перший матч після смерті батька. Він зіграв проти мексиканського Леона в Кубку ліг.

Мессі розпочав матч на лаві для запасних і з'явився на полі одразу по перерві замість Даніеля Пінтера, який на 42 хвилині відкрив рахунок у матчі. Попри вихід лідера команди на поле, Інтер Маямі у підсумку зазнав поразки з рахунком 1:3.

Кубок ліг, 3 тур

Інтер Маямі – Леон – 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Пінтер, 1:1 – 50 Арсіла, 2:1 – 53 Брайт, 2:2 – 61 Домінгес Чонтеко, 2:3 – 83 Арсіла

Нагадаємо, батько Мессі, Хорхе, пішов із життя 8 серпня у віці 68 років. Після цього у ЗМІ ходили чутки про те, що 39-річний форвард зробить паузу в кар'єрі для того, щоби провести більше часу з родиною в Аргентині.