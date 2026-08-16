Мессі не забив пенальті: Інтер Маямі розгромно поступився Нешвіллу

Команда аргентинського нападника Ліонеля Мессі Інтер Маямі зазнала розгромної поразки від Нешвілла у виїзному матчі регулярного чемпіонату MLS.

Зустріч на стадіоні "Парк Геодіс" завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

У складі Нешвілла голами відзначилися Анді Нахар, Хані Мухтар, який оформив дубль, та Сем Саррідж. Єдиний м'яч Інтер Маямі забив Теласко Сеговія у компенсований до першого тайму час після передачі Ліонеля Мессі.

Сам аргентинець міг відзначитися ще в першій половині зустрічі, але на 23-й хвилині не реалізував пенальті. Удар Мессі парирував голкіпер Браян Шуакі. На добиванні зіграв Серхіо Регілон і відправив м'яч у сітку, однак гол скасували через передчасний вхід захисника у штрафний майданчик.

Таким чином, Мессі не забив три останні пенальті. Перед цим аргентинець не реалізував одинадцятиметрові у матчах чемпіонату світу-2026 проти Австрії та Єгипту.

Крім того, 39-річний футболіст отримав жовту картку на 59-й хвилині за суперечки з арбітром.

Зазначимо, що Мессі довів кількість асистів до 420 у 1168 матчах професійної кар'єри. Це абсолютний рекорд в історії футболу.

Попри поразку, Інтер Маямі посідає друге місце у Східній конференції MLS із 38 очками. Нешвілл очолює таблицю, маючи 43 бали.

Раніше Мессі провів перший поєдинок після смерті батька. Він зіграв проти мексиканського Леона в Кубку ліг.