Клуб Ліги 1 втрутився у боротьбу за вінгера, якого хоче підписати Шахтар

Вінгер Фламенго Раян Роберто, якого хоче придбати Шахтар, також потрапив до сфери інтересів Лілля.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, французький клуб уже провів переговори з керівництвом Фламенго та окреслив умови потенційної угоди. "Доги" готові заплатити до 10 мільйонів євро за гравця

Шахтар не залишився осторонь та цими вихідними запропонував аналогічну пропозицію. Остаточне рішення щодо трансферу має ухвалити сам футболіст разом зі своїм оточенням.

Напередодні бразильський клуб відсторонив лівого вінгера від ігор за основну команду та U-20 через небажання продовжувати контракт з клубом.

Раніше повідомлялося, що донеччани вже підписали 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетико Паранаенсе. "Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме.