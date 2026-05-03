Форвард Шахтаря побив рекорд Пономаренка у чемпіонатах України U-19

Гамбійський нападник донецького Шахтаря Мохамаду Канте став новим рекордсменом чемпіонатів України U-19 за кількістю забитих голів за один сезон.

Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.

Напередодні, 2 травня, Шахтар у матчі 26 туру Національної ліги U-19 на виїзді програв Динамо Київ з рахунком 1:4. Єдиний гол донецької команда на 47-й хвилині забив саме Канте.

Для нього цей гол став 25-м у поточному сезоні. Це рекордний показник для Національної ліги U-19 за кількістю голів за один сезон. Для того, щоби забити 25 голів, Канте знадобилося 24 матчі.

Попередній рекорд належав нападнику Динамо Київ Матвію Пономаренку, який забив 24 голи в сезоні-2023/24. Наразі він лідирує в бомбардирській гонці УПЛ поточного сезону.