Бразильського вінгера, якого прагне підписати Шахтар, відсторонили від команди

Фламенго відсторонив лівого вінгера Раяна Роберто від ігор за основну команду та U-20 через небажання продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомив бразильський журналіст Вене Касагранде.

Як відомо, гравця прагне підписати донецький Шахтар.

За його інформацією, під час зустрічі оточення футболіста, якими наразі є також батьки Раяна, повідомило бразильському клубу, що продовження контракту не буде, оскільки Шахтар представив спортивний проєкт, який, на їхню думку, є більш привабливим. Під час цієї бесіди мати гравця сказала, що рішення остаточне.

Водночас у Фламенго заявили, що досягли своєї межі, запропонувавши Роберту зарплату рівня гравця основного складу та довгостроковий контракт до 2030 року. Проте клуб не може гарантувати, що в майбутньому він обов'язково буде задіяний у складі команди.

Керівництво бразильського клубу відкрите до відновлення переговорів щодо продовження контракту, але це залежить від бажання родини та агентів футболіста. Іншою альтернативою, на думку клубу, є продаж, якщо буде запропонована приваблива ціна.

Раніше повідомлялося, що донеччани вже підписали 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетико Паранаенсе. "Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме.

Напередодні генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про стратегію підписання бразильських футболістів до команди.