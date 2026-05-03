Ультрас Динамо та Шахтаря закликали звільнити з російського полону відомого фаната киян Володимира Яковенка

Олексій Мурзак — 3 травня 2026, 18:50
Телеграм-канал Zorya Londonsk

Сьогодні, 3 травня, в межах 26 туру Української Прем'єр-ліги проходить матч між Динамо та Шахтарем.

Під час зустрічі ультрас обох клубів закликали звільнити з полону легендарного фаната київського клубу Володимира "Ордена" Яковенка.

Вони вивісили відповідні банери з гаслом "Свободу Ордену".

Фото: Телеграм-канал Zorya Londonsk
Володимир – ветеран Айдару та Азову, захисник "Азовсталі". Нещодавно окупанти незаконно засудили його до 18 років суворого режиму.

Яковенко – інвалід ІІ групи, має протез аорти після складної операції на серці та потребує постійного нагляду лікарів та медикаментів, яких у полоні немає.

Відповідно до статей 109-110 Женевської конвенції, тяжкохворі військовополонені підлягають обов'язковій репатріації без зволікань. Невиконання цих норм є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та може кваліфікуватися як нелюдське поводження.

Напередодні ультрас Динамо вимагали владу терміново включити його до списків на обмін полоненими.

