Динамо – Шахтар: визначилися стартові склади команд
Тренерські штаби київського Динамо та донецького Шахтаря визначилися зі стартовими складами своїх команд на центральний матч 26 туру УПЛ сезонну-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.
Склади команд:
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Михайленко, Буяльський, Шапаренко, Редушко, Ярмоленко, Пономаренко
Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Марлон, Грам, Назарина, Ізакі, Бондаренко, Невертон, Лукас, Траоре
Матч Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 3 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.
Недільний ігровий день 26 туру УПЛ стартував із матчу Оболонь – Кудрівка, який завершився внічию 1:1.