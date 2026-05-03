Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – Шахтар: визначилися стартові склади команд

Олег Дідух — 3 травня 2026, 17:02
Динамо – Шахтар: визначилися стартові склади команд
ФК Динамо Київ

Тренерські штаби київського Динамо та донецького Шахтаря визначилися зі стартовими складами своїх команд на центральний матч 26 туру УПЛ сезонну-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Склади команд:

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Михайленко, Буяльський, Шапаренко, Редушко, Ярмоленко, Пономаренко

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Марлон, Грам, Назарина, Ізакі, Бондаренко, Невертон, Лукас, Траоре

Матч Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 3 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

Недільний ігровий день 26 туру УПЛ стартував із матчу Оболонь – Кудрівка, який завершився внічию 1:1.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Динамо Київ

Дід грає, а дитина спостерігає: донька Суркіса показала миле фото президента Динамо з онуком
"Битва ідеологій" та останнє Класичне Ярмоленка: прев'ю матчу Динамо – Шахтар
Динамо – Шахтар: де дивитися Класичне у 26-му турі УПЛ
Динамо – Шахтар. Онлайн-трансляція українського Класичного в УПЛ
Динамо – Шахтар: хто фаворит принципового дербі грандів УПЛ

Останні новини