Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Що сталося – то сталося: Костюк – про поразку Динамо від Шахтаря у 26 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 3 травня 2026, 20:30
Що сталося – то сталося: Костюк – про поразку Динамо від Шахтаря у 26 турі УПЛ
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря у 26 турі УПЛ, наголосивши, що шансів здобути позитивний результат було достатньо, але підвела реалізація.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це було справжнє свято для вболівальників – подивіться, скільки людей прийшло. Це дербі, яке завжди заслуговує на увагу. Ми дисципліновано зіграли, але в кількох моментах не дограли й отримали голи. Шансів було достатньо, але підвела реалізація. Те, що сталося – то сталося, ми не плануємо нічого кардинально змінювати.

Ви бачили, що Герреро забив, але гол не зарахували. Яцик не реалізував момент із п'яти метрів. Після кутового Пономаренка тримав суперник – коли Шахтар грав проти Зорі, подібний пенальті ставили, а проти нас не поставили", – сказав Костюк.

Шахтар завдяки цій перемозі набрав 63 очки та вже на 10 залікових балів відірвався від другого ЛНЗ. Динамо залишилося на 4-й сходинці (47 очок).

У наступному турі Динамо зіграє проти ЛНЗ, водночас Шахтар прийме аутсайдера першості – Полтаву

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Динамо Київ

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо у центральному матчі 26 туру УПЛ
Динамо – Шахтар: відео голів матчу
Ультрас Динамо та Шахтаря закликали звільнити з російського полону відомого фаната киян Володимира Яковенка
Динамо – Шахтар: визначилися стартові склади команд
Дід грає, а дитина спостерігає: донька Суркіса показала миле фото президента Динамо з онуком

Останні новини