Що сталося – то сталося: Костюк – про поразку Динамо від Шахтаря у 26 турі УПЛ

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря у 26 турі УПЛ, наголосивши, що шансів здобути позитивний результат було достатньо, але підвела реалізація.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це було справжнє свято для вболівальників – подивіться, скільки людей прийшло. Це дербі, яке завжди заслуговує на увагу. Ми дисципліновано зіграли, але в кількох моментах не дограли й отримали голи. Шансів було достатньо, але підвела реалізація. Те, що сталося – то сталося, ми не плануємо нічого кардинально змінювати.

Ви бачили, що Герреро забив, але гол не зарахували. Яцик не реалізував момент із п'яти метрів. Після кутового Пономаренка тримав суперник – коли Шахтар грав проти Зорі, подібний пенальті ставили, а проти нас не поставили", – сказав Костюк.

Шахтар завдяки цій перемозі набрав 63 очки та вже на 10 залікових балів відірвався від другого ЛНЗ. Динамо залишилося на 4-й сходинці (47 очок).

У наступному турі Динамо зіграє проти ЛНЗ, водночас Шахтар прийме аутсайдера першості – Полтаву.