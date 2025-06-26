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Лілль хоче повернути зі США найкращого бомбардира в історії збірної Франції

Олексій Погорелов — 26 червня 2025, 08:49
Лілль хоче повернути зі США найкращого бомбардира в історії збірної Франції
Олів'є Жиру
x.com/LAFC

Форвард Лос-Анджелеса Олів'є Жиру може повернутися на батьківщину, де на нього претендує Лілль.

Про це повідомляє ESPN.

"Доги" зв'язалися з 38-річним французом, щоб обговорити можливість майбутньої співпраці. Контракт нападника з американським клубом розрахований до кінця 2025 року, але має опцію продовження на рік.

На заваді цієї угоди може стати зарплата футболіста в розмірі 3,68 мільйона доларів за сезон, яку Лілль може не потягнути.

Жиру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптацієї: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. У той же час Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

До того ж, у лютому цього року Олів'є став жертвою пограбування у виконанні сімох чилійців, яких згодом заарештували.

Жиру може замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.

Нагадаємо, що у французькому футболі пролунала гучна новина: Ліон був понижений у класі через багатомільйонні борги. Вже визначився клуб, який замінить "ткачів" у Лізі 1 наступного сезону.

Раніше стало відомо, що форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі очолив рейтинг гравців МЛС з найбільшою зарплатою в чемпіонаті.

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