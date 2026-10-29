Ланс покарав власних фанатів за порушення дисципліни

Ланс заборонив власним фанатам відвідувати виїзний матч 9 туру Ла Ліги проти Лілля (30 жовтня).

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Причиною такого рішення стала поведінка фанатів Ланса 21 жовтня під час виїзного матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге (поразка 0:3). Вболівальники гостей масово порушували правила поведінки на стадіоні, зокрема, кидали на поле піротехніку.

За це Ланс уже отримав покарання від УЄФА: закриті гостьові сектори на два наступні виїзні матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг і Ліверпуля (24 листопада та 27 січня відповідно). Тепер же клуб вирішив самостійно покарати власних фанатів аналогічним чином на принциповий матч проти Лілля.

Після 8 турів Ланс посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги 1 з 13 очками в активі.