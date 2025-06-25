Мессі заробляє найбільше, українці в середині списку: визначилися зарплати в МЛС

Стали відомі заробітні плати гравців, що виступають у найвищому дивізіоні США і Канади – МЛС.

Про це йдеться на сайті асоціації футболістів ліги.

У довіднику зарплат Вищої ліги футболу вказано інформацію про заробітну плату всіх гравців чемпіонату, які мають контракти станом на 23 травня 2025 року.

Найбільш високооплачуваним гравцем МЛС є зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі, який заробляє $20,446,667. Ця сума має в собі базову зарплату 12 млн доларів на рік та бонуси, що розраховані за контрактом.

Після Мессі йде італійський вінгер Лоренцо Інсіньє, що виступає за Торонто. Лідер канадської команди заробляєш 15 млн 400 тисяч на рік, з яких 7,5 млн складає базова зарплатня.

Трійку найбільш високооплачуваних гравців замикає ще один зірковий футболіст Інтер Маямі Серхіо Бускетс – 8,774 млн, з яких 8,499 млн базової заробітної плати.

До прикладу, інша легенда 2010-х Луїс Суарес заробляє всього 1,5 млн євро, а Жорді Альба – 6 млн.

Серед українських гравців, що виступають в МЛС, найбільше заробляє Євген Чеберко, з 658 тисячами доларів на рік, 610 тисяч з яких базова зарплатня. Центрбек виступає за Коламбус Крю.

Далі йдуть Артем Смоляков з ФК Лос Анджелес – 613,297 долара, та 550 тисяч зарплати, вінгер Монреаля Геннадій Синчук 606 тисяч, з яких усього 6 тисяч бонусів, а також Олександр Сваток з ФК Остіна.

Захисник збірної України заробляє 505 тисяч, 5 з яких у вигляді бонусів за контрактом.

Мінімальна зарплата у чемпіонаті складає 80,622 долара на рік.