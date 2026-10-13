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Лілль планує подати позов до суду через травму гравця

Микола Літвінов — 13 жовтня 2026, 20:12
Лілль планує подати позов до суду через травму гравця
Тяьгу Сантуш
ФК Лілль

Французький футбольний клуб Лілль розглядає можливість подати позов до суду після того, як захисник команди Тяьгу Сантуш отримав травму коліна у матчі 6-го туру Ліги 1 проти Гавра (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі інциденту розкриває BBC.

Під час першого тайму футболісту "догів" зробив небезпечний підкат хавбек "небесних та білих" Амір Річардсон. За підсумками цього інциденту Сантуша забрали з поля, а Річардсон отримав лише усне попередження від арбітра.

За словами клубу, 24-річний оборонець не зможе грати кілька місяців через це ушкодження.

Лілль заявив, що звернувся до дисциплінарних комітетів французької ліги з приводу цього інциденту. У заяві "догів" йдеться, що клуб готовий вжити будь-яких судових заходів стосовно цієї справи та допоможе Сантушу у дотриманні своїх прав.

"LOSC вивчає можливі засоби правового захисту та залишає за собою право вжити будь-яких судових заходів для відшкодування завданих збитків. Клуб надасть підтримку Тіаго у діях, які той вирішить вжити для захисту своїх прав".

Своєю чергою Гавр зазначив, що бажає одужання травмованому гравцеві, проте повністю погоджується з рішенням арбітра.

Додамо, що Тяьгу Сантуш приєднався до французького клубу влітку 2023 року. За цей час провів у футболці "догів" 91 матч, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами. 

Зауважимо, що Лілль наразі посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату. Наступну гру підопічні Давіде Анчелотті проведуть 13 жовтня проти лондонського Арсенала у межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Напередодні стало відомо, що двоє гравців "канонірів" через травми не зможуть взяти участі цій грі.

Лілль Гавр

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