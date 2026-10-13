Лілль планує подати позов до суду через травму гравця

Французький футбольний клуб Лілль розглядає можливість подати позов до суду після того, як захисник команди Тяьгу Сантуш отримав травму коліна у матчі 6-го туру Ліги 1 проти Гавра (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі інциденту розкриває BBC.

Під час першого тайму футболісту "догів" зробив небезпечний підкат хавбек "небесних та білих" Амір Річардсон. За підсумками цього інциденту Сантуша забрали з поля, а Річардсон отримав лише усне попередження від арбітра.

За словами клубу, 24-річний оборонець не зможе грати кілька місяців через це ушкодження.

Лілль заявив, що звернувся до дисциплінарних комітетів французької ліги з приводу цього інциденту. У заяві "догів" йдеться, що клуб готовий вжити будь-яких судових заходів стосовно цієї справи та допоможе Сантушу у дотриманні своїх прав.

"LOSC вивчає можливі засоби правового захисту та залишає за собою право вжити будь-яких судових заходів для відшкодування завданих збитків. Клуб надасть підтримку Тіаго у діях, які той вирішить вжити для захисту своїх прав".

Своєю чергою Гавр зазначив, що бажає одужання травмованому гравцеві, проте повністю погоджується з рішенням арбітра.

Додамо, що Тяьгу Сантуш приєднався до французького клубу влітку 2023 року. За цей час провів у футболці "догів" 91 матч, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

Зауважимо, що Лілль наразі посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату. Наступну гру підопічні Давіде Анчелотті проведуть 13 жовтня проти лондонського Арсенала у межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Напередодні стало відомо, що двоє гравців "канонірів" через травми не зможуть взяти участі цій грі.