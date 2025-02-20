ФБР затримало сімох чилійців, які грабували зірок американського спорту

Федеральна прокуратура висунула звинувачення сімом чилійцям за їхню ймовірну роль у низці резонансних пограбувань будинків професійних спортсменів.

Про це повідомляє The Athletic.

Пабло Зуніга Картес, Ігнасіо Зуніга Картес, Бастіан Хіменес Фреро, Джордан Кірога Санчес, Бастіан Орельяно Моралес, Александер Хуягіл Чавес і Серхіо Ортега Кабельо є членами південноамериканської групи злодіїв, які останніми місяцями пограбували низку відомих спортсменів, у тому числя Патріка Махоумса (НФЛ), Луку Дончича (НБА) та Олів'є Жіру (МЛС), який став останньою їхньою жертвою.

Їм було пред'явлено звинувачення у змові з метою здійснення міждержавного перевезення викраденого майна. Кожному з них загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення у федеральній в'язниці.

Як стверджується, група викрала цінності на суму понад 2 мільйони доларів з будинків спортсменів, коли вони були у від'їзді або брали участь в іграх під час вторгнень.

На початку січня ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ. І одна з таких була затримана.