Ексфорвард Мілана та збірної Франції став жертвою пограбування в США

Нападник ФК Лос-Анджелес Олів'є Жіру втратив коштовності на суму близько 500 тисяч доларів в результаті пограбування його будинку в США.

Про це повідомляє ESPN.

Поліція Лос-Анджелеса підтвердила, що 5 лютого відреагувала на повідомлення про розбите вікно в будинку на заході Лос-Анджелеса. Дружина 38-річного француза Дженніфер подзвонила у поліцію та повідомила, що вікно в спальні на другому поверсі розбите, а їхній будинок пограбовано.

Форварда ЛАФК і його сім'ї не було вдома, коли грабіжники увірвалися в будинок і вкрали ювелірні вироби та інші речі, в тому числі 10 розкішних годинників.

Варто зазначити, що Олів'є Жіру став останнім відомим спортсменом, якого пограбували. За останні місяці жертвами грабіжників стали зірка НФЛ Патрік Махоумс та зірка НБА Лука Дончич.

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Поліція Лос-Анджелеса поки що не провела жодних арештів у зв'язку з пограбуванням і продовжує розслідування.

Олів'є Жіру приєднався до ФК Лос-Анджелес минулого літа, перейшовши з Мілана у статусі вільного агента. За цей час за новий клуб він відзначився лише двома голами в 19 матчах.

Нагадаємо, що нещодавно захисник молодіжної збірної України став новим одноклубником Олів'є Жіру в Лос-Анджелесі.