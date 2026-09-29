Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Нападник Лілля та чемпіон світу-2018 анонсував закінчення кар'єри

Софія Кулай — 29 вересня 2026, 15:17
Нападник Лілля та чемпіон світу-2018 анонсував закінчення кар'єри
Олів'є Жиру
Getty Images

Досвідчений нападник Лілля та чемпіон світу-2018 Олів'є Жиру заявив, що поточний сезон-2026/27 може стати останнім у його кар'єрі футболіста.

Його цитує L'Equipe.

"Ми зможемо дати інтерв'ю для L'Équipe наступного року, із задоволенням, але як футболіст, думаю, це дуже ймовірно мій останній сезон. Саме тому я насолоджуюся кожною миттю", – сказав Жиру.

30 вересня французу виповниться 40 років. Влітку 2026-го Лілль продовжив із ним контракт до кінця сезону-2026/27.

За свою кар'єру Жиру виступав за Гренобль, Тур, Монпельє, Арсенал, Челсі, Мілан та Лос-Анджелес. Якраз із американського клубу Олів'є перебрався до Лілля у липні 2025-го.

Найбільше матчів у кар'єрі за один клуб провів у футболці "канонірів" – 253 (105 голів і 38 асистів). У 2018-му у складі збірної Франції став чемпіоном світу. Також у його клубній кар'єрі 13 титулів.

У цьому сезоні Жиру взяв участь у 6 іграх, у яких відзначився одним м'ячем і двома гольовими передачами.

Читайте також :
Луїс де ла Фуенте: Історія заборгувала іспанському футболу більше одного Золотого м'яча
Жиру Лілль

Жиру

"Останній танець", як то кажуть: 39-річний Жиру прокоментував продовження контракту з Ліллем
Лілль продовжив контракт 39-річним Жиру
Олів’є Жиру не виключає повернення до збірної Франції: назвав умову
Екснападник Арсенала та Челсі назвав свій останній клуб в кар'єрі
Мбаппе обійшов Анрі за голами за збірну Франції

Останні новини