Ще один гравець збірної України може пропустити матч проти Бельгії

Захисник Валерій Бондар може не зіграти за збірну України в матчі плейоф проти Бельгії.

Про це повідомляє Ua-Футбол.

За інформацією джерела, у середу команда провела відкрите тренування, на якому футболіст працював поза загальною групою.

Гравець працював індивідуально з фізіотерапевтом. Раніше про пошкодження інформації не було.

Також стало відомо, що першу гру проти Бельгії через вірус може пропустити форвард Артем Довбик . Також через пошкодження вже залишив табір збірної України захисник Максим Таловєров.

Нагадаємо, що матч Україна – Бельгія відбудеться в Мурсії в четвер, 20 березня, і розпочнеться о 21:45.

Напередодні інформувалося, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.