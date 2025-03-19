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У нього висока температура: Ребров підтвердив вірус у нападника збірної України

Олександр Булава — 19 березня 2025, 18:43
У нього висока температура: Ребров підтвердив вірус у нападника збірної України
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підтвердив вірус у нападника Артема Довбика, який пропустив тренування у загальній групі команди.

Про це наставник "синьо-жовтих" розповів на пресконференції перед матчем зі збірною Бельгії.

"Вчора Артем звернувся з високою температурою, на жаль – це інфекція. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе. Сьогодні він не тренувався в загальній групі.

Теж саме з Максимом Таловєровим, який приїхав до збірної з пошкодженням і зараз вже повернувся у клуб.

Решта хлопців працюють та розуміють важливість завтрішньої гри", – розповів Ребров.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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