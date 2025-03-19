У нього висока температура: Ребров підтвердив вірус у нападника збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров підтвердив вірус у нападника Артема Довбика, який пропустив тренування у загальній групі команди.
Про це наставник "синьо-жовтих" розповів на пресконференції перед матчем зі збірною Бельгії.
"Вчора Артем звернувся з високою температурою, на жаль – це інфекція. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе. Сьогодні він не тренувався в загальній групі.
Теж саме з Максимом Таловєровим, який приїхав до збірної з пошкодженням і зараз вже повернувся у клуб.
Решта хлопців працюють та розуміють важливість завтрішньої гри", – розповів Ребров.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.
Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.