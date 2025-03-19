У нього висока температура: Ребров підтвердив вірус у нападника збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підтвердив вірус у нападника Артема Довбика, який пропустив тренування у загальній групі команди.

Про це наставник "синьо-жовтих" розповів на пресконференції перед матчем зі збірною Бельгії.

"Вчора Артем звернувся з високою температурою, на жаль – це інфекція. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе. Сьогодні він не тренувався в загальній групі.

Теж саме з Максимом Таловєровим, який приїхав до збірної з пошкодженням і зараз вже повернувся у клуб.

Решта хлопців працюють та розуміють важливість завтрішньої гри", – розповів Ребров.