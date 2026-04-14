Маркевич назвав наступного чемпіона УПЛ

Легендарний тренер Мирон Маркевич вважає, що донецький Шахтар не пропустить черкаський ЛНЗ на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України за підсумками чемпіонату.

Його слова передає Sport.ua.

"Чесно кажучи, думаю, Шахтар свого не відпустить – вони стануть чемпіонами. У „гірників" вища якість гри, але у футболі буває всяке. Думаю, навіть, якщо ЛНЗ посяде другу сходинку, це – хороший результат для них", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, напередодні поєдинок Шахтаря та ЛНЗ завершився внічию 2:2, що зберегло двовладдя на чолі турнірної таблиці УПЛ. При цьому, у "гірників" є одна гра в запасі – за втраченими лідирує саме команда Арди Турана.

У наступному матчі Шахтар зіграє проти АЗ. Зустріч відбудеться 16 квітня у Нідерландах.

Раніше Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 23-го туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.