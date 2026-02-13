Технічно обдарована команда: тренер Північної Ірландії – про матчі з Україною у Лізі націй

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Нілл відреагував на протистояння з Україною на груповому етапі Ліги націй-2026/2027.

Його слова передає Ірландська футбольна асоціація.

О'Нілл високо оцінив рівень національної команди України.

"На цьому рівні легких матчів не буває, і ми повністю розуміємо серйозність виклику, який чекає на нас. Ми зустрічалися з Україною останнім часом, але не перемагали цю збірну з 2016 року. Це сильна, технічно обдарована команда з досвідом участі у великих турнірах. Ми знаємо, що нам доведеться докласти максимальних зусиль в обох поєдинках з українцями", – сказав він.

Також фахівець оцінив інших суперників по групі – команди Грузії та Угорщини.

"Грузія, напевно, є невідомою величиною для багатьох, але це не робить її менш небезпечною. Грузини досягли значного прогресу за останні кілька років. Ми ретельно проаналізуємо їх і підійдемо до цих матчів з усією зосередженістю та повагою.

Угорщина повертає нам спогади про Євро-2016. Із тих часів вона продовжує прогресувати. Це добре організована, фізично підготовлена ​​команда з якісними гравцями та сильною підтримкою вболівальників.

Загалом це цікава група. Ліга націй є для нас дуже конкурентним та цінним змаганням", – сказав Майкл О'Нілл.