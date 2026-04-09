Маркевич – про внесок Луческу в український футбол: Після Лобановського він залишив найпомітніший слід

Легендарний тренер Мирон Маркевич висловився про Мірчу Луческу та оцінив його внесок у розвиток українського футболу.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

Колишній наставник львівських Карпат назвав його великим професіоналом, який після епохи Валерія Лобановського залишив найпомітніший слід, як тренер в українському футболі.

Маркевич пригадав, як Шахтар під його керівництвом перервав багаторічну гегемонію київського Динамо, а коли румунський спеціаліст очолив киян, то вже настала черга "гірників" поступитися троном.

"Вважаю, що після Лобановського він залишив найпомітніший слід, як тренер в українському футболі", – заявив Маркевич.

75-річний фахівець прокоментував суперництво з Шахтарем Луческу, коли він ще працював біля керма харківського Металіста.

"Це футбол. Тоді Шахтар, справді, був дуже сильний, з ним рахувалися на міжнародній арені. Але те наше суперництво було на користь українському футболу, пригадується, очні протистояння Металіста та Шахтаря завжди збирали повні стадіони, сприяли популяризації гри мільйонів, допомагали й нам прогресувати. Луческу завжди з великою повагою ставився до Металіста, зрештою, це саме за його ініціативою в "Шахтарі" продовжили кар'єру мої підопічні Тайсон, Марлос, Олександр Кучер, Марко Девіч. Більшість з них сказали своє вагоме слово, захищаючи честь збірної України", – сказав Маркевич.

Також екскоуч харків'ян розповів, що мав дружні стосунки з "Містером" попри багаторічну конкуренцію в УПЛ. Обидва наставники обмінювались робочими думками. Ба більше, між ними ніколи не було якихось таємниць.

Маркевич оцінив життєвий шлях Луческу, якщо порівнювати з Лобановським, адже "Містера" госпіталізували у лікарню прямо із табору збірної Румунії.

"Ці легендарні тренери були віддані футболу, для них не існувало дрібниць, все близько сприймали до серця. Й воно почало давати збої. Лобановський та Луческу заслужили, що великий загін іменитих футболістів саме їх вважає своїми вчителями. Важливо, що Луческу подбав про особисту зміну. Його син Разван став авторитетним тренером і, сподіваюся, з часом очолить збірну Румунії й докладе зусиль, щоб з нею знову всі рахувалися. Як про це мріяв його батько", – відповів колишній тренер Дніпра.

Нагадаємо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними. Серце "Містера" перестало битись 7 квітня 2026 року.

Церемонія поховання колишнього тренера екснаставника Динамо та Шахтаря Мірчі Луческу відбудеться 10 квітня на цвинтарі Беллу в Бухаресті.