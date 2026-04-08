Маркевич – про зміни у Карпатах: Посадив на лавку деяких гравців, які дурня валяли на полі

Колишній головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич висловився про зміни "левів" під керівництвом Франа Фернандеса, які не програють вже у трьох поєдинках поспіль.

Його цитує Футбол 24.

Екснаставник львів'ян наголосив на кадрових змінах від іспанського спеціаліста, який посадив на лаву запасних невмотивованих гравців, тоді як більше ігрового часу почали отримувати ті, хто більше хотів грати.

"Та правильно, посадив ходячих футболістів, почав довіряти тим, які хочуть грати, особливо з Руху, і все – інша команда. Добре, що тренер відразу розібрався і посадив на лавку деяких гравців, які дурня валяли на полі. Тепер подібно на команду – і дисципліна, і бажання грати, так що… У полі нічого нового не придумаєш", – сказав Маркевич.

"Зелено-білі" перемагають вже у трьох останніх матчах поспіль. Підопічні Фернандеса перемогли Полтаву та Оболонь із однаковим рахунком 4:0, а у крайньому турі мінімально обіграли на виїзді київське Динамо 1:0.

Перед цими трьома іграми Карпати зазнали двох поразок від Шахтаря (0:3) та Колоса (0:1), а також розписали нічию 1:1 з Кудрівкою.

У наступному турі Карпати прийму Олександрію. Поєдинок на стадіоні "Україна" розпочнеться 11 квітня о 13:00. Напередодні львів'яни з 29 очками посідають 9-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ-2025/26.

