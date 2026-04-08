Маркевич зробив прогноз на матч Шахтаря проти АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Колишній тренер збірної України та Дніпра Мирон Маркевич спрогнозував перемогу донецького Шахтаря у 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмар.

Його слова передає Meta.

"Я практично впевнений, що першу гру Шахтар виграє. Розгромної перемоги не буде, але на один м'яч "гірники" заб'ють більше. Рахунок? 2:1".

Фахівець сказав, що очікує побачити від української команди агресивної гри, оскільки АЗ є сильною командою, якій не потрібно давати багато "дихати".

"Хотілося б побачити з боку української команди агресивний футбол. Суперник сильний, тож йому не можна давати спокійно дихати. Необхідно швидко переміщати м'яч та нестандартно діяти біля воріт суперника, що, в принципі, Шахтар вміє робити.

Як би там не було, але це вважається домашній матч, тут треба постаратися забити й не один м'яч. При цьому не забувати про оборону, оскільки АЗ якісно діє на контратаках".

Узагалі, Маркевич вважає, що Шахтар має "непогані" шанси, щоб пройти нідерландську команду.

"Я вважаю, що за індивідуальностями українська команда виглядає якісніше. Але як це вплине на командну гру, питання. Тим не менш, я впевнений, що Шахтар має непогані шанси пройти цього опонента".

Нагадаємо, що Шахтар перший матч проти АЗ проведе 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.