Маркевич – про форварда Динамо Герреро: Це нападник, скоріше, для пляжного футболу

Культовий український тренер Мирон Маркевич негативно висловився про гру панамського нападника київського Динамо Едуардо Герреро.

Його цитує Український футбол.

Колишній наставник львівських Карпат знайшов новий вид спорту для форварда киян.

"Знаєте, не треба бути великим спеціалістом, щоб це розуміти. Герреро – це нападник, скоріше, для пляжного футболу. Звісно, що без Пономаренка, який набрав чудову форму, динамівцям ще важче забити", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що Герреро вийшов на вістрі атаки Динамо у гостьовому матчі 23 туру УПЛ проти харківського Металіста 1925. Едуардо замінив дискваліфікованого Матвія Пономаренка, який отримав червону картку у попередній грі проти Карпат (поразка 0:1).

Герреро, який програв конкуренцію Пономаренку, провів на полі 65 хвилин та був замінений на Голу Огундану, не відзначившись результативними діями. Саме протистояння закінчилось мінімальною перемогою харків'ян 1:0 завдяки голу Дениса Антюха. Це друга поспіль поразка киян у цьому розіграші УПЛ.

Відзначимо, що 26-річний легіонер виступає за столичний клуб із вересня 2024-го, коли перебрався із луганської Зорі. У біло-синій футболці провів вже 53 матчі (8 м'ячів та 3 асисти).

Контракт Герреро з Динамо спливає 30 червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 3 мільйони євро.

Додамо, що команда Ігоря Костюка після двох у ряд поразок продовжує йти четвертою, маючи у своєму активі 41 очко.