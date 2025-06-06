Визначилися фіналісти Ліги націй та учасники матчу за третє місце

У четвер, 5 червня, підійшла до свого завершення півфінальна стадія плейоф Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, за підсумком якої визначилися учасники двог останніх та найголовніших матчів турніру.

У фіналі Ліги націй зійдуться Португалія та Іспанія, які вигравали це змагання по одному разу. До того ж, "фурія роха" є чинним переможцем, вигравши турнір у 2023 році.

У півфіналі португальці здобули вольову перемогу над Німеччиною (2:1), а іспанці здолали Францію (5:4).

Таким чином, у матчі за третє місце зустрінуться невдахи півфіналів, а саме німці та французи.

Зазначимо, що обидва вирішальні поєдинки Ліги націй відбудуться 8 червня. У Мюнхені на "Альянц Арені" зіграють Португалія та Іспанія, а у Штутгарті на "МХП Арені" відубдеться гра за участі Німеччини на Франції.

Раніше стало відомо, що Узбекистан та Йорданія вперше в історії зіграють на чемпіонаті світу, відібравшись на мундіаль 2026 року.